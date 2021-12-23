الرئيس الامريكي "متحمس" لمواجهة ترامب في انتخابات الرئاسة 2024

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيكون أكثر إصرارا على الترشح لولاية ثانية في حال قرر دونالد ترامب خوض انتخابات الرئاسة لعام 2024.



وعلق الرئيس جو بايدن قائلاً: إن "ذلك سيزيد من فرص ترشحي".

كان الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر 79 عامًا يتحدث في مقابلة مع قناة إيه بي سي بُثّت مساء الأربعاء. وعندما سئل عما إذا كان سيترشّح لإعادة انتخابه، أجاب بايدن: "نعم".

وقال: "أنا شخص يحترم القدر كثيرًا .. إذا كنتُ أتمتّع بالصحّة التي أنعم بها الآن، إذا كنتُ بصحّة جيّدة، فسأترشّح مجدّدًا".

وردًا على سؤال: "ماذا لو كان ذلك يعني أنه سيتعيّن عليك مواجهة دونالد ترامب (75 عامًا) مرّة أخرى؟"، أجاب بايدن: "بالطبع. لمَ لا أترشح في مواجهة دونالد ترامب إذا كان هو مرشحا؟ إن ذلك سيزيد من فرص ترشحي".

ويُكرر ترامب أن الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 سُرقت منه، من دون أن يُقدّم أي دليل.

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في 6 يناير/كانون الثاني المقبل، في الذكرى الأولى لهجوم أنصاره على مقر الكابيتول.

وكان ترامب قد لمّح في الأشهر الأخيرة إلى أنه قد يترشح لولاية أخرى.

ويُثير تقدم بايدن في السنّ تكهنات بشأن نواياه في 2024.

وبينما كان يُنظر في بادئ الأمر إلى نائبته كامالا هاريس على أنّها وريثته الطبيعيّة، تتردّد شائعات في واشنطن حول علاقتها بالرئيس ومستقبلها السياسي.

واعتبر كثير من المعلقين أن هاريس التي لا تتمتع بشعبية كبيرة، قد لا تدخل البيت الأبيض مجددا إذا اختار بايدن عدم الترشح مرة أخرى.

دخلت هاريس التاريخ بوصفها أول امرأة وأول شخص ذو بشرة سمراء وآسيوي يتولى منصب نائب الرئيس الأمريكي.

لكنّ شعبيتها تراجعت بعد توليها مسؤولية مهمات حساسة تتعلق خصوصًا بتمكن الأقليات من التصويت وأزمة الهجرة على الحدود الجنوبية للبلاد.