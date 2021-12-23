بعد مظاهرات.. استقالة محافظ ذي قار العراقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قدم محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، اليوم الخميس، استقالته إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد مظاهرات بمدينة الناصرية.



وبحسب وكالة الأنباء العراقية فإن "الخفاجي أقدم على تقديم استقالته إلى رئيس الوزراء؛ حرصاً منه على المصلحة العامة، وتقديمًا للأمن والاستقرار وحفظ مصالح مواطني هذه المحافظة".

واعتذر محافظ ذي قار المستقيل من أبناء المحافظة عن "أي تقصير"، متعهدا بعقد مؤتمر صحفي الخميس لبيان أسباب وتفاصيل الاستقالة.

وخرج العشرات من أبناء مدينة الناصرية (جنوب) في مظاهرات، الأربعاء، للمطالبة بإسقاط دعاوى قضائية ضدهم.

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وأصيب 3 محتجين في اشتباكات مع قوات أمنية وسط مدينة الناصرية جنوبي العراق، فيما وجه رئيس الوزراء بفتح تحقيق في الحادثة.

ومنذ خريف 2019 تصاعدت حدة المظاهرات الاحتجاجية في العراق في حرام اتسم بالاتساع والتمدد، تنديداً بالمحاصصة السياسية واستشراء الفساد وانهيار منظومة الدولة.