شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل الصعود رغم انتشار «أوميكرون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس لليوم الثالث على التوالي يدعمها تراجع الدولار جراء تفاؤل حيال النمو العالمي، حتى مع تكثيف حكومات من أستراليا إلى أوروبا القيود الرامية لإبطاء انتشار السلالة أوميكرون من فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 0244 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا، بما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 73.11 دولار للبرميل بعدما قفزت 2.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا، بما يعادل أيضا 0.5 بالمئة، إلى 75.69 دولار للبرميل بعدما ارتفعت 1.8 بالمئة في الجلسة السابقة.

وكانت المكاسب الكبيرة أمس الأربعاء مدفوعة جزئيا بهبوط أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية الاسبوع الماضي.