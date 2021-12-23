شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى أمام أفريقية النواب الأسبوع المقبل لاستعراض خطة تعزيز التوجه نحو أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي، ثلاثة اجتماعات علي مدار الأسبوع القادم، لمناقشة عدد من الملفات الهامة، وفي مقدمتها دراسة خطة وزارة التعاون الدولى في الشأن الأفريقي، وذلك بحضور وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط.

فيما تبحث اللجنة يوم الاثنين خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الشأن الأفريقي"، بحضور مممثلي الحكومة.

وأخيرا خصصت اللجنة اجتماعها يوم الثلاثاء القادم، وذلك "لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، بشأن إعادة حفر قناة جونجلى بين دولتى مصر وجنوب السودان".

يٌشار إلي أنه يدخل فى نطاق اختصاصات اللجنة البرلمانية فى ضوء اللائحة الداخلية للمجلس، كل من العلاقات مع الدول الأفريقية، شئون منظمة الاتحاد الأفريقى والكيانات والمنظمات الأفريقية، الاتفاقيات والمعاهدات السياسية مع الدول الأفريقية، شئون التعاون والتكامل مع دول حوض النيل.

يأتي ذلك إلي جانب بحث الجوانب السياسية المتعلقة بالتعاون مع الكيانات والاتحادات الأفريقية، شئون المصريين المقيمين فى الدول الأفريقية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون العلاقات مع الدول الأفريقية.