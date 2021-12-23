شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يسمح للمصالح الحكومية باتخاذ إجراءات التخليص الجمركى بواسطة العاملين فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمح قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، للوزارات والمصالح الحكومية اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى بواسطة العاملين فيها وذلك طبقا لما نصت عليه المادة رقم 55 من القانون.

ونصت المادة رقم 55 من قانون الجمارك على أنه يجوز للـوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطــاع العام وقطــاع الأعمــال العـــام وغيرها من الشركات والسفارات والقنصليات اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي علي بضائعها بواسطة العاملين فيها ، وذلك بناءً علي تفويض كتابي منها بعد اجتيازهم الدورات التدريبية التي تعـدها المصلحة.

ووفقا للقانون للمخلص الجمركى التظلم من قرار لجنة التأديب المنصوص عليها بالمادة السابقة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بهذا القرار.

وينشأ بالمصلحة لجنة عليا للتظلمات برئاسة رئيس المصلحة وعضوية ممثل عن المصلحة لا يقل مستواه الوظيفي عن رئيس إدارة مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصــين الجمركيين المختصة علي ألا يكون ممن سبق توقيع جزاء تأديبى عليه، وفى جميع الأحوال، يجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة ممن اشترك فى اللجنة التى قررت الجزاء المتظلم منه .