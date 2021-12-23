التحالف العربي يعلن تدمير 7 مخازن للطائرات المسيرة بمعسكر للأمن المركزي في صنعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، صباح اليوم الخميس، تدمير 7 مخازن للطائرات المسيّرة والأسلحة بمعسكر للأمن المركزي بالعاصمة صنعاء.

وقال التحالف إن العملية بصنعاء استجابة فورية بعد تدمير مسيّرة أطلقت نحو جازان جنوب غرب المملكة.

وسبق أن أعلن التحالف ليل الأربعاء/الخميس، أنه نفذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية "مشروعة" في صنعاء "استجابة للتهديد".

وطلب التحالف، في بيان في وقت مبكر صباح اليوم الخميس من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء.

وأكد أن الحوثيين يختارون الضربات عند محاولاتهم استهداف المدنيين.

وكان التحالف أعلن الأربعاء، تدمير 25 آلية عسكرية للحوثيين ومقتل أكثر من 280 عنصرا حوثيا.