شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ماهية المربى والصنف وفقا لقانون حماية الملكية الفكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع قانون حماية الملكية الفكرية المعدل فى سبتمبر 2020، تعريفات واضحة لمصطلحين جاءا فى نص المادة رقم 189 من القانون ونستعرض ماهية المصطلحين كما يلى:

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المُربىالشخص الذى استنبط صنفًا نباتيًا، أو اكتشفه وطوره أو الشخص الذى يعمل لديه من استنبط الصنف النباتى أو اكتشفه وطوره، أو كلفه بمباشرة هذا العملالصنفأية مجموعة نباتية تتدرج فى تقسيم نباتى واحد من أدنى المستويات المعروفة، سواءً استوفت هذه المجموعة أم لم تستوفِ شروط منح حق المربى، إذا كان يمكن تحديدها بالصفات الناجمة عن تركيب وراثى معين أو مجموعة معينة من التراكيب الوراثية وتمييزها عن أية مجموعة نباتية أخرى بإحدى الصفات المذكورة على الأقل، واعتبارها وحدة بالنظر لقابليتها للإكثار دون تغيير.