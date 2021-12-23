اليوم.. محاكمة صاحب مكتب تسويق بتهمة تزوير محررات رسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علاء الدين سليمان، محاكمة " محمد .ش" صاحب مكتب تسويق، في اتهامه بتزوير محررات رسمية بمدينة بدر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى، ومصطفى أبو قورة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم قام بتقليد بواسطة آخر مجهول أختام إحدى الجهات الحكومية وهي مكتب توثيق بدر وامضاءات أحد موظفي الحكومة "موظفي مكتب توثيق بدر" بأن قام المجهول باصطناع الأختام سالفة البيان على غرار الأختام الصحيحة الصادرة واستعملها بأن بصم بها المحرر المزور موضوع الاتهام الثاني وذيله بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتلك الجهة مع علمه بتقليدها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم اشترك بطريقي الاتفاق مع آخر مجهول في تزوير محررين رسميين عقدي الوكالة والمنسوب صدورها عن مكتب توثيق بدر وذلك بأن اتفق مع المجهول على اصطناعه فقام المجهول باصطناع المحرر سالف الذكر على غرار المحررات الصحيحة منها وقدم المتهم بملىء بياناته وذيله بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بذلك الجهة ومهره المجهول بالاختام المقلده موضوع الاتهام فأصبغ عليه صفة الرسمية علي خلاف الحقيقة وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق علي النحو المبين بالتحقيقات، واستعمل المحررين المزورين فيما زورا من أجله بأن قدمها لإحدى السيدات محتجا بما ورد به بيانات مع علمه بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات.