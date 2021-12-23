عاجل | 1490 حوثيا قتلوا خلال 8 أيام

بلغ عدد قتلى ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن إثر العمليات التي نفذها تحالف دعم الشرعية في اليمن، في الفترة من 16 ديسمبر الجاري حتى أمس، نحو 1490 قتيلا، وذلك في محافظات متعددة باليمن، شملت الجوف ومأرب، فضلا عن تدمير العشرات من الآليات العسكرية، إذ تحمل العمليات النوعية قدرة كبيرة على تحديد مواقع العدو وتدميرها، بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية. كما أن دعم التحالف مستمر لقوات الجيش اليمني في حماية المدنيين بالساحل الغربي.

واحدة من أكبر العمليات

بالأمس، أعلن التحالف تنفيذ واحدة من أكبر عمليات استهداف الميليشيا، إذ تضمنت 33 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية، نتج عنها تدمير 25 آلية عسكرية، ودفاعات جوية، وخسائر بشرية تجاوزت 280 عنصرا إرهابيا. كما نفذ التحالف 4 عمليات استهداف في الساحل الغربي، لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين، واستهدفت 3 آليات عسكرية، ومخازن للذخيرة، وأوقعت خسائر بشرية تجاوزت 30 عنصرا إرهابيا.

سقوط قيادات ميدانية

في غارات الأربعاء، أكدت مصادر مقتل قيادات ميدانية وإصابة آخرين، بينما نقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن مصادر عسكرية قولها إن مقاتلات التحالف استهدفت بـ3 غارات تعزيزات للميليشيا الحوثية الإيرانية في منطقة الفازعي بعزلة أخدوع أسفل، التابعة لمديرية مقبنة.

أسفرت تلك الغارات عن مقتل 21 من العناصر الإرهابية الحوثية، من بينهم القيادي المدعو «عبدالسلام يحيى المتوكل»، المنتحل رتبة «عقيد»، ومرافقوه، وإصابة آخرين، واحتراق 3 أطقم بشكل كامل. وتزامنت تلك الغارات مع غارة أخرى، استهدفت تجمعات ومواقع للميليشيا الحوثية بأعلى قمة في منطقة سقم، وكبدت الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد.

تعطيل ضربات الحوثي

انتهج تحالف دعم الشرعية في اليمن طريقة أخرى، بعد أن نجحت المعلومات الاستخباراتية في تحديد مواقع داخل مطار صنعاء، الذي تستخدم بعض مرافقه في إطلاق هجمات عابرة للحدود، إذ جاءت غارات التحالف على هذه المواقع استجابة للتهديد، وتعطيلا لضربات الحوثي على الداخل اليمني، وكذلك تهديد المدن السعودية الواقعة على الحدود، التي تستهدف المدنيين. وأكد التحالف اتخاذه إجراءات قانونية، للتعامل مع التهديد، الذي مصدره مطار صنعاء، عملياتيا.

وقد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العميد تركي المالكي، في بيان الإثنين، باتخاذ كل الإجراءات القانونية، لإسقاط الحماية عن بعض المواقع داخل مطار صنعاء. وعليه، تم تنفيذ عملية عسكرية محدودة لأهداف عسكرية مشروعة فيه (بعد استخدامه للأغراض العسكرية من قِبل ميليشيا الحوثي). وأوضح: «هذا الاستهداف لم يؤثر على إدارة المجال الجوي والحركة الجوية وعمليات المناولة الأرضية». وقبل الاستهداف، دعا التحالف المدنيين بمطار صنعاء والعاملين في المنظمات الإنسانية والدولية إلى «إخلاء المطار فورا».

عمليات التحالف ضد الحوثي خلال الفترة الأخيرة

22 ديسمبر

37 عملية

مقتل 310 عناصر إرهابية

21 ديسمبر

40 عملية

مقتل 250 عنصرا إرهابيا

21 ديسمبر

ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية بمطار صنعاء في اليمن

20 ديسمبر

29 عملية

مقتل 300 عنصر إرهابي

19 ديسمبر

19 عملية

مقتل 100 عنصر إرهابي

18 ديسمبر

19 عملية

مقتل 80 عنصرا إرهابيا

17 ديسمبر

29 عملية

مقتل 180 عنصرا إرهابيا

16 ديسمبر

19 عملية

مقتل 365 عنصرا إرهابيا