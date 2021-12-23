شكرا لقرائتكم خبر عن «باسيل» مهندس عمليات «نصرالله».. اللبنانيون مصرون على المحاسبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بات واضحا للقاصي والداني أنه لولا وثيقة التفاهم التي أبرمت بين «حزب الله» والتيار «الوطني الحر» لما حلَّ بلبنان كل هذا الدمار والفساد، ولأن الشعب اللبناني يعلم جيدا مَن همه مصلحة لبنان ومن يسعى إلى تنفيذ أجندات إقليمية، صدر القرار الشعبي بمحاسبة كل من تسبب في الأزمات المعيشية، المالية، النقدية، ومن دفع شباب لبنان وطاقاته للهجرة بحثا عن الأمن والاستقرار، ولعل في مقدمة هؤلاء الفاسدين «حزب الله» الذي تبين بحسب مراقبون لـ(اليوم)، أنه «يسعى إلى تدمير لبنان وشعبه وتحويلهم إلى أنقاض لبناء دويلته التي هي امتداد لإيران، ولعل انفجار بيروت وتصدير الكبتاغون خير دليل على ذلك، أما رئيس «الوطني الحر» النائب جبران باسيل مهندس عمليات «حزب الله» السياسية.

ودعت الجبهة المدنية الوطنية إلى انتزاع الشعب اللبناني لحقه بدولة مدنية وحياة كريمة، وقالت تؤكد أن التجارب المريرة على مر السنوات أثبتت أن المنظومة الحاكمة لا تعرف من إدارة الشأن العام إلا وفق ذهنية تدمير الدولة، وتركيب الصفقات، ومنطق الإجرام والأحلاف الخبيثة، وهذا يلزم الشعب اللبناني، ومعه كل أشقاء وأصدقاء لبنان بدعم خيار تحرير الدولة من خاطفيها، ومحاسبة المنظومة، واستعادة الحقوق السليبة بتعاون مع الأمم المتحدة، ومن هنا الأهمية الرمزية للزيارة التضامنية مع الشعب اللبناني التي قام بها أمينها العام أنطونيو غوتيريش».

وأثنت الجبهة على انتصار خيار تصويت المغتربين اللبنانيين لمصلحة الـ 128 نائبا، معتبرة أن إدخال ذلك في بازار الصفقات السياسية والشعبوية المشبوهة، في وقت لا يزال البحث دائرا عن «معجزة» تفضي إلى استئناف جلسات مجلس الوزراء لبلد منهار وجائع ومفلس، رغم الحاجة الملحة إلى قرارات حكومية.. كل ذلك يؤكد انكشاف واهتراء وارتهان المنظومة إلى خيارات جهنمية، وتمسكها بحلفها الشيطاني لشد العصب المذهبي والطائفي الرخيص للاستثمار في أجندات معروفة الخلفيات والأهداف سلفا، يضبط إيقاعها طرف ما فوق الدولة.

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