شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: سلوك إيران غير حضاري وتصريحاتها حول «سفيرها» عارية عن الصحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصف المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، تصريحات وزير خارجية إيران بالمسيئة والعارية عن الصحة، وقال إن سلوك إيران غير حضاري وغير إنساني.

وقال العميد تركي المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية من تصريحات مسيئة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، لموقف التحالف الإنساني والمتعلق بإخلاء المدعو حسن إيرلو أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني من اليمن. تصريحات مسيئةوأضاف العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، وتنفيذا للتوجيه الكريم من القيادة - أيدها الله - بالمملكة، باشرت تسهيل نقل المذكور لاعتبارات إنسانية، تقديرا لوساطة دبلوماسية من الأشقاء في سلطنة عمان وجمهورية العراق، بعد أقل من 48 ساعة من الإبلاغ عن حالته الصحية.

وأضاف العميد المالكي أن هذه التصريحات المسيئة للمملكة تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، ولا تثمن موقف التحالف الإنساني والنبيل في إخلاء المذكور من (صنعاء) إلى (البصرة)، كما أنها تصريحات غير مستغربة من المسؤولين الإيرانيين، وتأتي في سياق سلوك الدبلوماسية الإيرانية بدخول المذكور لليمن بطريقة غير شرعية وقيامه بدعم الفوضى والقتال باليمن.

قيم ومبادئوأوضح العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قدمت التسهيلات والتصاريح كافة الخاصة بالعبور، وكذلك الدعم اللوجستي لطائرة الإخلاء الطبي التابعة للقوات الجوية العراقية من نوع (سي -130)، وهي المرة الثانية لإخلاء مواطن إيراني مرتبط بالعمليات القتالية باليمن، بعد إخلاء أحد أفراد السفينة الإيرانية العسكرية (سافيز) بالبحر الأحمر في العام 2019، من قبل القوات الجوية الملكية السعودية من على متن السفينة ونقله للعلاج بأحد المستشفيات بالمملكة لفترة طويلة جراء وضعه الصحي المتدهور، ومن ثم نقله عبر طائرة إخلاء طبي سعودية إلى مسقط بعد وساطة من الأشقاء في سلطنة عمان لإعادته وتسليمه لدولته (إيران)، واختتم العميد المالكي تصريحه بتأكيد استمرار نهج المملكة والتحالف الثابت في تطبيق القيم والمبادئ الإنسانية الراسخة رغم ما تنتهجه إيران من سلوك غير حضاري وغير إنساني.

عمليات التحالفميدانيا، أعلن التحالف، أمس، عن تنفيذ 33 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب والجوف، خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما نفذ 4 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين، وأوضح التحالف أن عمليات الساحل الغربي استهدفت 3 آليات عسكرية، ومخازن للذخيرة، والقضاء على أكثر من 30 عنصرا إرهابيا.خسائر الميليشيافيما تواصلت خسائر ميليشيا الحوثي الكبيرة في العتاد والأرواح بنيران مقاتلي الجيش وغارات جوية لتحالف دعم الشرعية جنوبي محافظة مأرب، بحسب ما أكدت مصادر عسكرية يمنية.

وشهدت الجبهة الجنوبية من المحافظة معارك عنيفة بين الجيش والمقاومة من جهة، وميليشيا الحوثي الإيرانية من جهة أخرى، عقب هجمات فاشلة للأخيرة تكبدت خلالها عشرات القتلى والجرحى وتدمير وإعطاب آليات مختلف.وأكد مساعد قائد المنطقة العسكرية الثالثة لشؤون التوجيه المعنوي، العميد محمد المكروب، أن «ميليشيا الحوثي الإيرانية تلقت ضربات موجعة، وخسائر بشرية ومادية كبيرة في معركة اليوم التي استمرت لساعات».

معارك مقدسةونقل موقع الجيش «سبتمبر نت» عن العميد المكروب في تصريحات، أن مقاتلي الجيش والمقاومة ورجال القبائل يخوضون أقدس وأشرف معركة عبر التاريخ، من خلال مواجهتهم إيران وميليشياتها الحوثية على مسرح العمليات العسكرية والقتالية في جبهات مأرب الجنوبية.

لافتا إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعات وتعزيزات وآليات الميليشيا، وأسفرت الغارات الجوية عن تدمير 8 أطقم قتالية، و3 عربات مدرعة للميليشيا الإيرانية كانت تحمل تعزيزات عسكرية، ومصرع جميع من كانوا على متنها.