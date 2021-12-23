شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الوطنية الليبية تؤجل الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات، عن تأجيل عملية الاقتراع للانتخابات في ليبيا، وانتهت اللجنة المشكلة من مجلس النواب الليبي لمتابعة الانتخابات الليبية، إلى «استحالة» إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد بموعدها المحدد غدا الجمعة، واقترحت مفوضية الانتخابات الليبية تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات إلى 24 يناير.

وأخطر رئيس اللجنة الهادي الصغير، رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح بهذا الشأن، مؤكدا أن اللجنة توصلت لهذه الرؤية بعد الاطلاع على التقارير الفنية والأمنية والقضائية، وطلب منه العودة إلى سابق عمله من خلال ترؤس الجلسات المقبلة، وتضمنت الرسالة دعوة إلى وضع خريطة طريق جديدة تتماشى مع المعطيات الناجمة عن عرقلة الانتخابات، كما لفتت إلى انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية كحكومة تسيير أعمال.

وشكلت هذه اللجنة من أعضاء مجلس النواب بنص القرار رقم (11) لسنة 2021، كلجنة مؤقتة تتولى مهام متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، ورصد الصعوبات والعراقيل التي تصادف هذه العملية.

بدورها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء التطورات الأمنية الجارية في العاصمة طرابلس، مؤكدة أن التحركات العسكرية لقوات تابعة لمجموعات مختلفة أدت إلى حالة من التوتر، وتعزز خطر الصدامات التي قد تتحول إلى صراع، داعية إلى حل أي خلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية عبر الحوار.