شكرا لقرائتكم خبر عن ما دور المجلس القومي للصحة النفسية في رعاية الطبيب النفسى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي، عدة مهام يقوم بها المجلس القومى للصحة النفسية، الذى يتكون من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، حيث يتولى هذا المجلس الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية.

ومن أبرز المهام التي يتولى المجلس القومى للصحة النفسية، مايلى:

1.وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضي النفسيين.

2. مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضي النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.

3. البت في التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

4. وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة والسكان بإدارة وتشغيل المنشآت النفسية.

5. تشكيل لجنة فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع علي سجلات المرضي عند اللزوم.