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البحرين تتضامن مع ماليزيا إثر الفيضانات

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محمد اسماعيل - القاهرة - البحرين - (أ ش أ)

أعربت البحرين، اليوم الأربعاء، عن تضامنها ووقوفها إلى جانب ماليزيا حكومةً وشعبًا جراء الفيضانات التي اجتاحت عددًا من الولايات، والتي أدت إلى وفاة وجرح أعداد كبيرة من السكان، وتسببت في خسائر بالممتلكات.

وعبرت الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين "بنا" - عن خالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا ولحكومة وشعب ماليزيا الصديقة، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وكانت السلطات الماليزية أعلنت، الاثنين الماضي، عن ارتفاع عدد ضحايا أسوأ فيضانات تشهدها ماليزيا منذ سنوات إلى 14 قتيلًا، وأكثر من 65 ألف نازح، موضحة أنه من بينهم 8 في سيلانغور، و6 في ولاية باهانغ (شرق).

وتشهد ماليزيا فيضانات سنوية خلال موسم الأمطار في الفترة من أكتوبر وحتى شهر مارس، لكن الفيضانات التي ضربتها الجمعة الماضية أدت إلى زيادة الضغط على أجهزة الطوارئ.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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