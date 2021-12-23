"تضامن النواب": الزيادة البشرية المرعبة فى معدلات المواليد خطرًا كبيرًا على الاقتصاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

حذر المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، من خطورة آخر إحصائية عن معدلات النمو السكاني والتي كشف فيها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من أن 254 طفلًا يولدون في الساعة بمعدل 4 مواليد جدد لكل دقيقة في مصر.

ووفقًا لهذه الإحصائية فإن معدل الزيادة البشرية وفقًا لعدد المواليد يتضح أنه فى زيادة مرعبة معتبراً ذلك الأمر بأنه يمثل خطراً كبيراً على الاقتصاد الوطنى والاستمرار في النجاحات الكبيرة التي حققتها مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري.

وقال "المير"، فى بيان له أصدره اليوم: "لابد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات والسياسات والقرارات غير التقليدية من الحكومة وجميع المؤسسات بالدولة وفي مقدمتها كل من مجلسي النواب والشيوخ ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة غول الزيادة السكانية الرهيبة فى مصر" مشيرًا الى خطورة الإحصائية التي كشفت عن أن هناك طفلًا يولد في مصر كل 15 ثانية و4 أطفال كل دقيقة و254 طفلا كل ساعة و6096 طفل كل يوم و42672 طفل كل أسبوع و182880 طفل كل شهر و2225040 طفل كل سنة.

وتساءل المهندس حسن المير قائلاً: إلى متى نضع رؤوسنا فى الرمال ولا نتخذ أي إجراءات حاسمة لمواجهة هذه الأزمة الخطيرة التي استمرت في مصر لسنوات طويلة؟.. مؤكدًا أن كل ماتم من دراسات وتوعية بخطورة هذه المشكلة لم يأت بأي نتائج ايجابية لإيجاد حلول حقيقية وجذرية لها، مطالبًا بسرعة التدخل الحكومي ومن جميع المؤسسات بالدولة لمواجهة هذه الأزمة قبل فوات الآوان.