برلماني يطالب الزراعة بحل أزمة السماد للمزارعين الذين سددوا بالسعر القديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحل أزمة السماد للفلاحين الذين سددوا أسعار السماد على السعر القديم قبل ارتفاع الأسعار، وصرف حصة السماد لهم بالسعر القديم وهو 265.50 جنيه للشيكارة، مشيرًا إلى أنهم سددوا القيمة المالية على هذا السعر في شهر يونيو الماضى 2021 ولم يتسلموا السماد مما زاد من أعبائهم المالية نتيجة فرق الأسعار وزيادتها.

وشدد "خلف الله"، في تصريحات صحفية،اليوم الأربعاء، على ضرورة عدم تحمل هؤلاء الفلاحين أية أعباء جديدة نتيجة محاسبتهم بالسعر الجديد. قائلا:" لابد من توريد السماد للمزارعين بالسعر القديم خصوصًا وأنهم سددوا على السعر القديم ولم ترد لهم أي كميات من السماد خصوصًا مركز نجع حمادى الذين يعانى بشدة وينقصه 19000 شيكارة سماد بعدد 19 سيارة حيث ليس لهم ذنب فى التأخر فى صرف الحصة المقررة لهم مما ضاعف من أعبائهم المالية".

وأضاف البرلماني، أن الأسمدة لم تتوافر في الجمعيات الزراعية بشكل كاف ما يجعل المزارعين مضطرين لشراء الأسمدة من السوق الحرة بأسعار مبالغ فيها وصلت إلى 500 جنيه للشيكارة الواحدة وهو أمر لا يقدر عليه الفلاح.