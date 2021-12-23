الكويت توسع شريحة مستفيدي الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، عن توسيع شريحة المستفيدين من الجرعة التعزيزية الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لتشمل الفئة العمرية 16 عامًا فما فوق.

قال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" - إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لمواكبة التطورات الصحية العالمية والخطوات الوقائية لصحة وسلامة المجتمع، موضحًا أنه تم تخصيص 18 مركزًا إضافيًا للرعاية الصحية الأولية لتقديم الجرعة التعزيزية بإجمالي 36 مركزًا، وفقًا للموعد المحدد مسبقًا عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وأشار السند، إلى إمكانية الحصول على التطعيم ضد أمراض الشتاء الموسمية (الإنفلونزا - الالتهاب الرئوي البكتيري - نيوموموكال) وذلك للفئة العمرية 6 أشهر فما فوق من خلال 58 مركزًا للرعاية الصحية الأولية وعند تلقي الجرعة التعزيزية الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.