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المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض: متوسط الإصابات الأسبوعية بكورونا في البلاد قفز 25%

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها

اعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن متوسط عدد الإصابات بكورونا في البلاد ارتفع 25% هذا الأسبوع إلى حوالي 149300 إصابة يوميا.

وقالت مديرة المركز روشيل والينسكي في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض أن “سلالة “أوميكرون” الجديدة المتحورة من فيروس (التي تم اكتشافها في جنوب إفريقيا) تمثل ما يقرب من 73% من الإصابات في أنحاء البلاد وتصل إلى 90% في بعض المناطق”.

وأضافت: “هذه الزيادة في نسبة إصابات “أوميكرون” هي ما توقعناه وما كنا نستعد له”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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