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اختبار روسي جديد قادر على كشف متحورات “كورونا”

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

متحور أوميكرون يثير القلق بسبب انتشاره السريع

تعمل الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك على تطوير اختبارات قادرة على كشف متحورات فيروس .

وأعلنت الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك “روسبوتريب نادزور” تطوير المعاهد العلمية التابعة لها اختبارات قادرة على كشف متحورات فيروس كورونا وفي مقدمتها “أوميكرون”.

وقال مدير مركز “فيكتور” رينات مكسيوتوف في حديث لقناة “روسيا 1”: “المراكز العلمية التابعة لـ”روسبوتريب نادزور” تطور أنظمة اختبار تسمح باكتشاف جميع المتحورات من “كوفيد – سارس 2” فقط، وفي مقدمتها متحور “أوميكرون”.

وأوضح مكسيوتوف أن “أنظمة الاختبار تخضع الآن للدراسات المعملية”.

وأكد مركز الوقاية من عدوى كورونا في روسيا، أن “غير المحصنين ضد كورونا الذين يعانون من عوامل الخطر، تكون معاناتهم أشد عند الإصابة بمتحور “أوميكرون”.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية في وقت سابق تسجيل عقار “مير 19” للعلاج من “كوفيد-19” عن طريق الاستنشاق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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