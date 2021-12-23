أول تعليق من الصحة العالمية علي معارك أقليم تيجراي في أثيوبيا

الشارقة - اميمة ياسر - أكد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيريسوس في تغريدة علي حسابه الخاص بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر" مصرع 42 مدنيا وإصابة 150 أخرين علي مدار أيام من القصف الجوي لأقليم تيجراي علي يد القوات الاثيوبية بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد.

وأضاف رئيس منظمة الصحة العالمية الذي ينتمي الي عرقية التيجراي أن القصف المتواصل علي مدي أيام أدي ايضا الي وقوع دمار هائل بالاقليم، طال العديد من المنشأت الحيوية .

وعلى مدار عام من الدماء وانتهاك حقوق الإنسان أصبح الوضع داخل إقليم تيجراي حديث العالم كله، وذلك على الرغم من الإعلان عن وقف لإطلاق النار عقب الهزيمة الكبيرة التي تلقاها الجيش الإثيوبي بالإقليم المشتعل.

وبعد جولات طويلة من الصراع في الإقليم في 28 يونيو ومع تقدم قوات دفاع تيجراي، غادرت الإدارة الموقتة التي عيّنها آبي أحمد في تيجراي عاصمة إقليم ميكيلي، ما شكّل منعطفا في النزاع.

وأعلنت الحكومة الفدرالية "وقفا لإطلاق النار من جانب واحد"، وافق عليه قادة الإقليم "من حيث المبدأ" لكنّهم تعهّدوا مواصلة القتال إن لم تُلبَّ شروطهم.

في 13 يوليو شنت القوات بتيجراي هجوما جديدا وأعلنت أنها سيطرت في الجنوب على ألاماتا، كبرى مدن المنطقة وأنها تخوض معارك أخرى في غرب الإقليم.