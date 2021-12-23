شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شباب النواب يهنئ الأهلي بلقب السوبر الإفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النادي الأهلي، لتتويجه بلقب كأس السوبر الأفريقي، عقب الفوز على الرجاء المغربي، بنتيجة 6 / 5 في ركلات الترجيح، عقب التعادل بهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب "أحمد بن علي" بقطر.

وقال حسين في تصريحات رسمية تعليقا على تتويج الأهلي: "أتقدم باسمى وبإسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بخالص التهتئة للنادى الأهلي بعد تحقيق لقب كأس السوبر الافريقى بعد الفوز الغالي على فريق الرجاء المغربى".

وأضاف: "أشكر اللاعبين على الأداء المتميز والرائع والبطولي الذى أثمر وحقق البطولة التي تضاف للنادى الأهلي وللرياضة المصرية".

وتابع:" تعرب لجنة الشباب والرياضة عن خالص التهانى لجماهير وأعضاء ومجلس إدارةٍ النادى الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تحقيق هذا اللقب الكبير الذى يضاف لسجل الرياضة المصرية؛ التي تشهد طفرة حقيقية علي مختلف الأصعدة الرياضية بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية للرياضة والرياضيين".

وتابع:" نرجو الله دوام التقدم والتوفيق للنادى الأهلي ولكافة الأندية والمنتخبات التي تمثل مصر عالميا وقاريا وعربيا لتحقيق المزيد مِن الانجازات على كافة الأصعدة الإقليمية والعالمية".