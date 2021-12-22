شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: الموافقة على إعطاء «حبوب فايزر» للمرضى ذوي الخطورة المرتفعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ددحصلت حبوب دواء فايزر على الموافقة للاستخدم الطارئ في الولايات المتحدة لتقدم خيار علاج أكثر ملائمة للمرضي المعرضين للخطر في مرحلة حاسمة من الجائحة.

ويعد العقار الذي يحمل اسم "باكسلوفيد" هو أول علاج في المنزل لكوفيد19- ينال موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. ومن المتوقع أن يصبح العقار سلاحا قويا في مكافحة الفيروس مع بدء الإنتاج، حيث يمنح الأشخاص المعرضين للخطر من المضاعفات الخطيرة للمرض طريقة لتجنب الاضطرار للذهاب إلى المستشفي .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن باتريشيا كافازوني، مدير مركز تقيم العقاقير والأبحاث بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية قولها اليوم الأربعاء في بيان "هذا الترخيص يقدم أداة جديدة لمكافحة كوفيد19- في وقت حرج من الجائحة مع ظهور سلالات متحورة جديدة".