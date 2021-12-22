شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تتخذ تدابير جديدة لمكافحة «أوميكرون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء البلجيكي إلكسندر دي كرو، عن إجراءات جديدة ستتخذها السلطات في بلاده ابتداءً من يوم الأحد المقبل حتى 28 يناير لوقف الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون).

وقال في مؤتمر صحفي مساء اليوم: إن الإجراءات الجديدة التي ستتخذها السلطات البلجيكية تشمل: حظر جميع الأنشطة الداخلية مع ما يصل إلى 200 شخص حتى لو كان الجمهور جالساً، وإغلاق دور السينما والمسارح وقاعات الحفلات.

كما تشمل الإجراءات كذلك حظر حضور الجماهير الأحداث الرياضية ،سواءً رياضة المحترفين أم الهواة مثل مباريات كرة القدم سواء في الداخل أم في الهواء الطلق.

كما يحظر استخدام الخيام في الأحداث الخارجية والإقامة الليلية في أثناء المعسكرات الرياضة أو معسكرات الشباب.

وبالنسبة للتسوق يسمح بعميل واحد فقط لكل عشرة أمتار مربعة من مساحة المحل.

وسيستمر السماح بالمكتبات والمتاحف والأنشطة الرياضية وستظل قواعد العمل عن بعد الحالية دون تغيير، حيث يظل العمل من المنزل إلزامياً لمدة أربعة أيام في الأسبوع.