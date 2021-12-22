وزير خارجية إيطاليا يزور العراق والكويت غداً

وتتضمن زيارة دي مايو تفقد الكتيبة الإيطالية في قاعدة السالم بالكويت والتهنئة بأعياد الميلاد.

كما سيلتقي في بغداد كلا من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح.

وسيتفقد دي مايو الكتيبة العسكرية الإيطالية في العراق وجنود بلاده ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو" وسيجتمع مع رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني.