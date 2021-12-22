شكرا لقرائتكم خبر الأغذية العالمي: 8 ملايين يمني يواجهون الجوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، عبر موقعه الالكتروني، من نفاد الأموال اللازمة لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية إلى 13 مليون شخص يدعمهم في اليمن.

واعتبارا من يناير المقبل، سيحصل ثمانية ملايين شخص في اليمن على حصص غذائية مخفضة، بينما سيحصل خمسة ملايين شخص معرضين لخطر الانزلاق إلى ظروف شبيهة بالمجاعة، على حصص كاملة.

وقالت كورين فلايشر، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «في كل مرة نقوم فيها بتقليل كمية الغذاء، نعلم أن المزيد من الأشخاص الذين يعانون بالفعل من الجوع وانعدام الأمن الغذائي سينضمون إلى صفوف الملايين المعرضين إلى التضور جوعا، ولكن الأوقات العصيبة تتطلب اتخاذ تدابير صعبة، فمع محدودية الموارد المتاحة، يتعين علينا إعطاء الأولوية لأولئك الذين هم في أشد الحالات خطورة».

وفي ظل تخفيض المساعدات الغذائية، ستحصل الأسر بالكاد على نصف الحد الأدنى اليومي من الحصص الغذائية، وستكون التخفيضات الأكثر حدة حتمية قريبا ما لم يتوفر تمويل جديد.

وأضافت فلايشر «لقد أصبح الشعب اليمني الآن أشد احتياجا من أي وقت مضى، بسبب معاناته من النزاع المستمر والأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي دفعت الملايين إلى الفقر المدقع. فمخزون الغذاء لدى برنامج الأغذية العالمي في اليمن ينخفض بشكل خطير في الوقت الذي أرهقت فيه ميزانيات الأزمات الإنسانية حول العالم إلى أقصى حد».

الجوع في اليمن:

