كشف تلاعب وفساد صحي في تونس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت منظمة تونسية نشطة في مجال مكافحة الفساد، إنها حصلت على معلومات تفيد بعمليات اختراق واسعة النطاق لمنصة مخصصة لإصدار الجوازات الصحية للتطعيم ضد «كوفيد 19». وقالت منظمة (أنا يقظ) إنه ورد عليها تبليغات تفيد بوجود اختراقات لمنصة «إيفاكس» الالكترونية التي وضعتها الحكومة، والتلاعب بنظام التلقيح لغير مستحقيها، وأوضحت أنها قامت بالتثبت من صحة التبليغات وتوثيقها في محضر بشكل قانوني.



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