نقابة لبنانية تحذر من كارثة

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وقالت أمس، إن «عدد الإصابات بفيروس كورونا يتزايد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة، ومعه الحاجة إلى الاستشفاء ولا سيما في أقسام العناية الفائقة».
وأضافت أن المستشفيات عاجزة تماما عن تأمين الأكسجين وكواشف المختبر والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية في ظل الشروط الصعبة التي يطلبها الموردون، وهي شروط تعجيزية في ظل الوضع الذي تمر به المستشفيات.
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