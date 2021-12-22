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نقابة لبنانية تحذر من كارثة

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- بواسطة أيمن الوشواش - حذرت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان من كارثة صحية مع تزايد الإصابات بفيروس وعجز المستشفيات عن تأمين الأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.

وقالت أمس، إن «عدد الإصابات بفيروس كورونا يتزايد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة، ومعه الحاجة إلى الاستشفاء ولا سيما في أقسام العناية الفائقة».

وأضافت أن المستشفيات عاجزة تماما عن تأمين الأكسجين وكواشف المختبر والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية في ظل الشروط الصعبة التي يطلبها الموردون، وهي شروط تعجيزية في ظل الوضع الذي تمر به المستشفيات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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