شكرا لقرائتكم خبر نقابة لبنانية تحذر من كارثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان من كارثة صحية مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا وعجز المستشفيات عن تأمين الأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.

وقالت أمس، إن «عدد الإصابات بفيروس كورونا يتزايد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة، ومعه الحاجة إلى الاستشفاء ولا سيما في أقسام العناية الفائقة».

وأضافت أن المستشفيات عاجزة تماما عن تأمين الأكسجين وكواشف المختبر والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية في ظل الشروط الصعبة التي يطلبها الموردون، وهي شروط تعجيزية في ظل الوضع الذي تمر به المستشفيات.