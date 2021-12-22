لقمان يفجر أزمة بالسودان.. وحمدوك يتراجع عن الاستقالة

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وأكد مسؤول سوداني أن عددا من الشخصيات السياسية والمسؤولين في الحكومة أجروا اتصالات مع رئيس الوزراء وطلبوا منه عدم الاستقالة والاستمرار في منصبه، وأن الأخير استجاب لتلك المطالب ووافق على الاستمرار في المنصب من أجل استقرار البلاد، وأشار إلى عقد اجتماع عاجل يضم القوى السياسية للوصول إلى تفاهمات.
ودب الخلاف بين حمدوك والمكون العسكري في مجلس السيادة حول قرار رئيس الوزراء الأخير بإعادة لقمان أحمد، لمنصب مدير هيئة التلفزيون السوداني بعد استبعاده في الفترة الماضية.
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