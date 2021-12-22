شكرا لقرائتكم خبر افتتاح منفذين حدودين بين العراق والكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للجمارك في العراق أمس إعادة افتتاح منفذي سفوان العراقي - العبدلي الكويتي بين البلدين أمام حركة المسافرين.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه جرت صباح أمس عملية إعادة افتتاح المنفذين، على خلفية اتفاق بين الجانبين، أمام حركة المسافرين ذهابا وإيابا، بعد إغلاقهما بسبب الإجراءات الوقائية التي اتخذها البلدان لمواجهة جائحة كورونا.

وأوضح أن افتتاح المنفذين سيعود بالفائدة الكبيرة على الجانبين، حيث سينعكس بصورة إيجابية على زيادة حركة التبادل التجاري بين الدولتين، وتعظيم حجم التعاون الاقتصادي الذي تضرر بعد الإغلاق بسبب جائحة كورونا.