النائبة مرثا محروس: إنجازات الصعيد الحالية تساهم بدوران العجلة الاقتصادية

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القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسبوع الصعيد ابتداء من اليوم، مضيفة: "حيث افتتح الرئيس أولى جولاته من محافظة أسيوط باعتبارها أولى المحطات في طريق تنمية الصعيد".

وأضافت مرثا محروس، أن ما يقوم به الرئيس السيسى كان مخطط له من قبل مع وضع الإستراتيجية الوطنية لتنمية صعيد مصر، مشيرة إلى أن الرئيس والدولة هدفها التطوير علي كافة المستويات و أن المشروعات التي سيتم افتتاحها كمشروع إنتاج البنزين وغيرها من مشروعات قطاع البترول والمستشفيات يعد من أبسط حقوق أهالي الصعيد ومن مبادئ حياتهم الكريمة التي تعهد بها الرئيس.

وأكدت محروس أنه من المفترض أن يتم تنفيذ هذه المشاريع منذ سنوات، مشددة على كلام الرئيس أن التنمية الحالية ضرورية لتعويض أهالينا في محافظات صعيد مصر، متابعة: "يمكنني القول إن رئيسنا "يعمر بلدنا من جديد" تحت شعار الجمهورية الجديدة وييرز اسم مصر على الخريطة العالمية".

وتابعت: "تساهم إنجازات الصعيد التاريخية الحالية بدوران العجلة الإقتصادية وتسرع من نتائج التنمية، ما يحدث الآن يعكس بشكل عام المحاولات المستمرة للدولة للتغلب علي التحديات وبالأخص الصعيد لما تواجه من مشاكل اجتماعية وصحية وثقافية، علينا بالشكر والتوعية الدائمة حتي نتشارك مع الدولة في عجلة التنمية المستدامة ونكون جزءا من بناء الجمهورية المصرية الجديدة".