تركيا / حصيلة الوفيّات بالكحول المغشوش تتجاوز 60

اسماعيل عبد الحي - لقي ما لا يقل مجموعه عن 61 شخصا مصرعهم في تركيا نتيجة التسمم بالكحول المغشوش، حسبما ذكرت قناة "خبرتورك" التلفزيونية اليوم الأربعاء.

وحسب القناة، فإنه تم تسجيل حالات تسمم بالكحول المغشوش خلال الأسبوعين الماضيين في 17 مدينة، ومعظمها في إسطنبول، حيث توفي 30 شخصا خلال الأيام العشرة الماضية وحدها.

وتحدثت تقارير عن إحتجاز شخصين على الأقل في مدينة أوردو بشمال البلاد، يشتبه بتورطهما في هذه القضية.

وقبل أيام أعلنت سلطات إسطنبول أن 22 شخصا على الأقل لقوا حتفهم فيما 16 آخرون حالتهم حرجة يخضعون للعلاج في المستشفى، إثر إحتسائهم مشروبات كحولية مغشوشة.