الارشيف / اخبار العالم

تركيا / حصيلة الوفيّات بالكحول المغشوش تتجاوز 60

0 نشر
0 تبليغ

اسماعيل عبد الحي - لقي ما لا يقل مجموعه عن 61 شخصا مصرعهم في تركيا نتيجة التسمم بالكحول المغشوش، حسبما ذكرت قناة "خبرتورك" التلفزيونية اليوم الأربعاء.

 

وحسب القناة، فإنه تم تسجيل حالات تسمم بالكحول المغشوش خلال الأسبوعين الماضيين في 17 مدينة، ومعظمها في إسطنبول، حيث توفي 30 شخصا خلال الأيام العشرة الماضية وحدها.

 

وتحدثت تقارير عن إحتجاز شخصين على الأقل في مدينة أوردو بشمال البلاد، يشتبه بتورطهما في هذه القضية.

 

وقبل أيام أعلنت سلطات إسطنبول أن 22 شخصا على الأقل لقوا حتفهم فيما 16 آخرون حالتهم حرجة يخضعون للعلاج في المستشفى، إثر إحتسائهم مشروبات كحولية مغشوشة.

 

 

 

 

وكالات

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا