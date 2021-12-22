السعودية تعرب عن تضامنها مع العراق وإقليم كردستان

أعربت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة العربية السعودية مع حكومة العراق وإقليم كردستان، إثر الفيضانات المدمرة التي اجتاحت الإقليم، وخلفت وفيات ومصابين ومفقودين. وعبّرت الوزارة عن خالص تعازي ومواساة المملكة لأسر المتوفين، وحكومة العراق وإقليم كردستان، جراء هذا المصاب الأليم، متمنية النجاة للمفقودين، والشفاء العاجل للمصابين.



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