هاشتاق السودان يتفاعل مع الأنشطة السعودية

واهتم الهاشتاق بنشر كل ما يعكس صور التعاون بين السعودية والسودان بعد مشاركته في وقت سابق في تغطية فعاليات حفل الرياض عاصمة الإعلام العربي بدعوة من وزارة الإعلام، كما قام حاليا بعمل رائع مع انطلاق موسم الرياض.
وأعطى اهتمامًا بالأعمال الخيرية والحالات الإنسانية، ومن أبرزها جهود مركز الملك سلمان للإغاثة داخل السودان، ودوره في تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين والمتضررين من السيول، وفيضان النيل الموسمي قبل 3 أشهر، وكذلك الأنشطة الإعلامية مثل مبادرة المصورين السعوديين، التي أطلقت تحت مسمى السودان بعيون سعودية، لعكس الصورة الجمالية داخل السودان.
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