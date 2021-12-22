مايك بومبيو بإطلالة صادمة.. شاهدوا كم فقد من وزنه!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 42 دقيقة

ظهر وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، بإطلالة صادمة خلال مقابلة مع الإعلامية زينة يازجي عبر شاشة “الشرق”.

وفي خلال المقابلة التي كانت عبر تطبيق “زووم”، لاحظت يازجي أنّ بومبيو فقد الكثير من وزنه وقالت: “حقيقة قبل أن أبدأ بأسئلتي.. يفاجئني جداً يبدو أنك خسرت الكثير من وزنك.. مبروك”.

من جهته، أكّد بومبيو أنّ يمارس الرياضة ويتابع نظاماً غذائياً صحياً، مشيراً إلى أنّ الجميع راضٍ عن النتيجة، وشاكراً للإعلامية يازجي ملاحظتها.

يذكر أنّ بومبيو شغل منصب وزير الخارجية في ولاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، كثاني وزير للخارجية في ولاية ترامب خلفاً للوزير السابق ريكس تيلرسون، كما شغل سابقاً منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “CIA”.