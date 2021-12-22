زيلينسكي يحد صلاحيات المسؤولين في التعليق على السياسة الخارجية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسوما يحد من صلاحيات المسؤولين الأوكرانيين في الإدلاء بالتصريحات المتعلقة بالسياسة الخارجية للبلاد.

وحسب المرسوم الذي نشر على الموقع الرسمي للرئيس الأوكراني اليوم الأربعاء، سيتسنى لرئيسي البلاد والوزراء ووزير الخارجية فقط الإدلاء بالتصريحات الرسمية حول السياسة الخارجية.

ويسمح أيضا لأجهزة الدولة بأن تصدر تعليقات بهذا الشأن، بتكليف من الرئيس أو رئيس الوزراء أو وزير الخارجية.

وستضطر أجهزة الدولة تنسيق المواقف مع الخارجية في حال قيام المسؤولين فيها بجولات في الخارج أو مشاركتهم في العلاقات الخارجية بأشكال أخرى.