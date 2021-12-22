شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل أكثر من 100 ألف إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت المملكة المتحدة 106 آلاف و 122 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، في حصيلة غير مسبوقة، وفقا لبيانات حكومية.

وتوفي 140 شخصا خلال 28 يوما منذ ظهور نتيجة إيجابية لفحص إصابتهم بكوفيد- 19، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتم نقل 2036 شخصا إلى المستشفيات لتلقي العلاج من كوفيد- 19 في لندن، التي تعد بؤرة تفشي سلالة أوميكرون في المملكة المتحدة. ويمثل هذا العدد زيادة قدرها 4ر48 % مقارنة بالأسبوع الماضي.