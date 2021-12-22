النائب أحمد أبو هشيمة يشارك في لقاء رئيس مجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب البحريني

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القاهرة - سامية سيد - حضر اليوم النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، اللقاء الذي جمع بين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وفوزية زينل رئيسة مجلس النواب البحرينى والوفد المرافق لها.

من جانبه أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، مشيرًا للروابط التاريخية التى تربط البلدين على كافة المستويات.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ علي أن تطابق رؤى البلدين تجاه قضايا المنطقة إنما يعكس ما ارتقت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وهو ما يتطلب البناء عليه فى الفترة المقبلة باستمرار التنسيق والتشاور فى كل الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها، ثمنت فوزية زينل رئيسة مجلس النواب البحرينى هذا اللقاء، وعبرت عن جزيل شكرها وتقديرها على حفاوة الاستقبال، وأشارت إلى أن العلاقات المصرية البحرينية تُعد نموذجًا يُحتذى به فيما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية، مشيدة بالمواقف المصرية الداعمة والراسخة للبحرين والعالم العربي بأسره.

وأشادت رئيسة مجلس النواب البحريني بالإنجازات التي تحدث في مصر، قائلة: "هنيئاً لمصر وشعبها بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حقق طفرات لا تعد ولا تحصي في مختلف المجالات، مشيرة إلي أننا لا ننسى فضل مصر على البحرين، موضحة أن أول بعثة تعليمة أتت إلى البحرين كانت من جمهورية مصر العربية.

وفي نهاية اللقاء تبادل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الهدايا التذكارية مع رئيسة مجلس النواب البحريني، ثم قام الوفد بجولة تفقدية داخل أروقة المجلس شملت القاعة الرئيسية التى تشهد انعقاد الجلسات العامة، وتم التقاط عدداً من الصور التذكارية.



أبو هشيمة يشارك في لقاء رئيس مجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب البحريني (1)



أبو هشيمة يشارك في لقاء رئيس مجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب البحريني (2)



أبو هشيمة يشارك في لقاء رئيس مجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب البحريني (3)



أبو هشيمة يشارك في لقاء رئيس مجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب البحريني (4)



أبو هشيمة يشارك في لقاء رئيس مجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب البحريني (5)



أبو هشيمة يشارك في لقاء رئيس مجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب البحريني (6)



أبو هشيمة يشارك في لقاء رئيس مجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب البحريني (7)



أبو هشيمة يشارك في لقاء رئيس مجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب البحريني (8)



أبو هشيمة يشارك في لقاء رئيس مجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب البحريني (9)