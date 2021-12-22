شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المناخ بمجلس التعاون الخليجي تناقش الخطط الاستراتيجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت اللجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ بدول مجلس التعاون، اجتماعها الثالث عشر للجنة، برئاسة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام، وذلك بجناح مجلس التعاون بمعرض إكسبو 2020 بمدينة دبي.

وناقش الاجتماع الخطط الاستراتيجية للتعاون المشترك في مجال الأرصاد الجوية والقانون الموحد للأرصاد الجوية لدول المجلس وكذلك ربط شبكة رادارات الطقس بين دول الخليج، إلى جانب مشروع الإحصائيات المناخية الخليجية وخدمات الأرصاد للملاحة الجوية.

كما استعرض الوفد السعودي -برئاسة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام- آليات التنسيق الإقليمي لمبادرة قمة الشرق الأوسط الأخضر المتعلقة بالأرصاد والمناخ.