انت الان تتابع خبر ضحيتان وجرحى من الحشد بتعرض إرهابي في صلاح الدين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، استشهاد مقاتلين اثنين وإصابة أربعة آخرين بتعرض ارهابي في محافظة صلاح الدين.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اللواء 88 بالحشد قدم شهيدين وأربعة جرحى خلال مواجهات مع داعش الإرهابي في منطقة الفتحة".
وأشارت إلى أن "قوة من اللواء نفذت عملية أمنية لملاحقة خلايا التنظيم الإرهابي في أعقاب هجومه الاخير".
وأشارت إلى أن "قوة من اللواء نفذت عملية أمنية لملاحقة خلايا التنظيم الإرهابي في أعقاب هجومه الاخير".