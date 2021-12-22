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ضحيتان وجرحى من الحشد بتعرض إرهابي في صلاح الدين

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، استشهاد مقاتلين اثنين وإصابة أربعة آخرين بتعرض ارهابي في محافظة صلاح الدين.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اللواء 88 بالحشد قدم شهيدين وأربعة جرحى خلال مواجهات مع داعش الإرهابي في منطقة الفتحة".

وأشارت إلى أن "قوة من اللواء نفذت عملية أمنية لملاحقة خلايا التنظيم الإرهابي في أعقاب هجومه الاخير".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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