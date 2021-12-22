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الاستخبارات العسكرية تطيح بإرهابي غربي نينوى

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "استناداً الى معلومات دقيقة ومتابعة مستمرة لشعبة المصادر في مديرية الاستخبارات العسكرية والتي اشرت تواجد احد الارهابيين في قرية العملة الجنوبية التابعة لناحية العياضية غربي نينوى وبعملية نوعية تمت بالتنسيق مع شعبة استخبارات الفرقة ١٥ وشاركت فيها مفارز استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ وقوة من الفوج ذاته، اسفرت عن القاء القبض على الارهابي في المنطقة المشار اليها".

وأشارت إلى أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب احكام المادة ٤ إرهاب".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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