اتحاد الشغل التونسي: مستعدون لمعركة "كسر العظام" مع الحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

شنّ أمين عام اتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي يوم الأربعاء هجوما قويا على الحكومة التونسية، مؤكدا استعداد المنظمة النقابية لخوض ما سماها ”معركة كسر العظام“ بين الطرفين.



وقال الطبوبي في اجتماع نقابي الأربعاء إنه ”لا مجال لتنازل المنظمة النقابية عن دورها الأساس وهو الدفاع عن الحقوق الاجتماعية للعمّال“، وأضاف مخاطبا الحكومة ”إن كنتم تريدون معركة ازدهار فسنكون في المقدمة، وإن أردتم معركة كسر عظام فنحن لها“.

وجدد الطبوبي رفض المنظمة اقتراحات الحكومة المتعلقة بتجميد الرواتب، معتبرا أنّ ذلك يُعد ”خيانة“ من اتحاد الشغل للعمالة.