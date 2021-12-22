شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أفغان عملوا في بلدهم مع الجيش التركي يتهمون أنقرة بالتخلي عنهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

تظاهر حوالي 30 أفغانيا وظفهم سابقًا الجيش التركي في إطار مهمة حلف الناتو في كابول الأربعاء، للتعبير عن استنكارهم ”تخلي“ أنقرة عنهم، لرفضها إجلاءهم وامتناعها عن دفع أجور لهم منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة في آب/أغسطس.



وكان عدد كبير من هؤلاء الموظفين التقنيين أو المترجمين يعملون في مطار كابول، الذي عُهد بأمنه العسكري إلى الجيش التركي خلال مهمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان، التي انتهت في آب/أغسطس بسقوط الحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة.

تجمع هؤلاء خارج السفارة التركية وهم يهتفون ”نريد العدالة“، رافعين لافتات تندد بـ“لا مبالاة“ أنقرة.