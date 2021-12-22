أمريكا: على ليبيا أن تمنح أولوية لإجراء الانتخابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

عبر السفير الأمريكي في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن ”خيبة أمله“ إزاء تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة يوم الجمعة.



وقال السفير ريتشارد نورلاند: ”يجب أن يكتسب العمل باتجاه الانتخابات أولوية، بما يتماشى مع رغبات عموم الليبيين القوية“.

وأضاف في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يجب على القادة الليبيين ”التعجيل بمعالجة جميع العقبات القانونية والسياسية أمام إجراء الانتخابات، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على قوائم المرشحين للانتخابات الرئاسية“.