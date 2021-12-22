الجيش الصومالي يقتل 12 مسلحا إرهابيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حرر الجيش الصومالي مناطق واقعة قرب مدينة أوطيغلي التابعة لإقليم شبيلي جنوب البلاد، سيطرت عليها حركة الشباب الإرهابية في وقت سابق. وأعلن في بيان، قيامه بعملية عسكرية جنوب البلاد، أسفرت عن تحرير عدة مناطق من سيطرة الحركة الإرهابية ومقتل وإصابة نحو 12 مسلحا تابعين للحركة.



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