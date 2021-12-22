اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد خطوط التماس بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وفصائل المعارضة الموالية لتركيا في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا اشتباكات عنيفة أمس، سقط خلالها قتلى وجرحى. وقال القائد العسكري في القوات الموالية لتركيا، أبو الحارث «شنت فصائل الجيش الحر هجوما على مواقع قسد في قريتي أم الكيف وتل شنان شمال بلدة تل تمر وتمكنت من قتل ثلاثة عناصر وجرح سبعة، والسيطرة على مواقع جديدة في المنطقة المستهدفة».



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