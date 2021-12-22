اعتقال دبلوماسي أمريكي في أنقرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر أمنية القول إن السلطات ألقت القبض على دبلوماسي أمريكي يعمل في القنصلية الأمريكية في بيروت، بتهمة مساعدة مواطن سوري للسفر جوا إلى ألمانيا بجواز سفر دبلوماسي مزور. ويواجه الدبلوماسي الأمريكي تهمتي تزوير وثائق رسمية ومحاولة مساعدة المواطن السوري على مغادرة تركيا. وقد تم إلقاء القبض عليه في إسطنبول. وذكرت وكالة «الأناضول» التركية أن الشرطة اعتقلت المشتبه بهما في 11 نوفمبر، وعثرت على عشرة آلاف دولار في ظرف وجواز سفر دبلوماسي مزور بحوزة الدبلوماسي الأمريكي.

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