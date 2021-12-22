شكرا لقرائتكم خبر عن تيسيرات للشباب بمجمع مرغم 2.. وفد "صناعة النواب" يستمع لمطالب المستثمرين بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمع وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى التحديات التى تواجه المستثمرين والمصنعين بمجمعا مرغم 1،2 بمحافظة الاسكندرية، وذلك فى حضور عدد من القيادات التنفيذية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد برلماني من لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمحافظة الإسكندرية ومدينة برج العرب، برئاسة النائب معتز محمود للوقوف على البنية التحتية بالمنطقة الصناعية.

وجاءت أبرز المشاكل التى ألقى المستثمرين الضوء عليها، ارتفاع القيمة الإيجارية، وأن يكون العائد الاقتصادى من المجمع مساندة الصناعة الوطنية ودعم وتشجيع المستثمرين وليس رفع القيمة الإيجارية، بالإضافة لوضع الصناعات الصغيرة فى قانون الشراء الموحد.

وجاء ملف المرافق من الموضوعات التى كانت حاضرة خلال اللقاء، والانتهاء من التراخيص بسهولة وذلك من خلال تفعيل الشباك الواحد.

وعلق حازم عنان، رئيس الإدارة المركزية لفروع هيئة التنمية الصناعية، قائلا: "مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية من ضمن 7 مجمعات تم طرحها من قبل الوزارة بهدف تقنين وضع الصناعة في مصر والتغلب على مشكلة الصناعات العشوائية، وأن مجمع مرغم1 كان هو البادرة والمشجع من أجل إنشاء مجمع مرغم 2 الذى تم انشاءه بالقرب من الكيانات المهتمة بصناعة الكيماويات".

وتابع رئيس الإدارة المركزية لفروع هيئة التنمية الصناعية: "هناك العديد من التيسيرات والتسهيلات للشباب وراغبى الحصول على وحدات بالمجمع، منها على سبيل المثال، خفض سعر كراسة الشروط من 5 آلاف فى مجمع مرغم 2 لـ300، وعدم إلزام المتقدم للحصول على الوحدة امتلاك سجل تجارى قبل التقديم ولكن بعد التقديم ومنحه ثلاثة شهور لاستيفاء المستندات، وكذلك التقديم بالرقم القومى وما يثبت أن المتقدم هو نفسه الشخص المستفيد من الوحدة.

ويضم وفد لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود والنائب شحاته أبو زيد أمين سر اللجنة ، والنائب جمال مدكور، عادل عامر، علاء قريطم، مدحت الكمار والنائبة نيفين الكاتب والنائب محمد حمدي موسي، عادل النجار والنائب خالد كمالي.