شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرية للاقتصاد السياسى": الرئيس السيسي يعتبر القطاع الخاص شريك بمشروعات التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور كريم عادل، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتبر القطاع الخاص شريك أساسي واستراتيجي بما تقوم به الدولة من مشروعات التنمية، مؤكدا أن القطاع الخاص المصرية غني بالخبرات والإمكانيات المادي والتكنولوجية التي تسرع من عجلة البناء والتنمية.

وأضاف عادل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن دمج القطاع الخاص يساهم في توفير كثير من فرص العمل لمختلف الفئات والتخصصات يصحبه خفض في معدل البطالة.

وأكد أن مشاركة القطاع الخاص ودمجه مع القطاع الحكومي في تنفيذ المشروعات يعد أحد أهم أبرز مشروعات التنمية المستدامة باعتباره أحد أهم البرامج التي تم الإعلان عنها في رؤية مصر 2030، مضيفا أن دمج القطاع الخاص يؤكد حرص القيادة السياسية وانشغالها بتحقيق هذه الرؤية ليكون القطاع الخاص شريك استراتيجي في التنمية ومساهم في عجلة الاقتصاد والتنمية داخل الدولة.