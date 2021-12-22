شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسى: مشروعات التنمية حولت الصعيد لإقليم جاذب للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أحمد رفعت، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، بالمشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في الصعيد، حيث قال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «محافظات الصعيد لم تعد مهمشة كما كانت في الماضي، بل أصبحت جاذبة على كافة المستويات ومن بينها الاستثمار»، متابعا: «ما يحدث في مصر الآن دليل على تغير فلسفة القيادة».

وأضاف الكاتب الصحفي أحمد رفعت: «الدولة حرصت على إنشاء مدن جديدة في الصعيد، فضلا عن الاهتمام بملف الصناعة، وهو ما يكشف إنشاء العديد من المصانع بينها مصنع التليفونات بأسيوط، ومحلج القطن بالفيوم»، مؤكدا أن مشروعات التنمية تواجه الجهل والتطرف.