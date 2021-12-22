شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط استحقاق الأرملة لمعاش الزوج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون المعاشات الجديد شرط استحقاق الأرملة، والأرمل في المعاش لكل من الزوج أو الزوجه المتوفية وأبرز هذه الشروط أن يكون الزواج موثقا وقائم حتى وقت الوفاه.

وأهم شروط حصول الأرملة على معاش الزوج هى:

-أن يكون الزواج موثقاً، أو ثابتاً بحكم قضائي بات أو بإعلام شرعي، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى غير التي توفيت ويريد الحصول على معاش لها.

كما نص قانون التأمينات الاجتماعية على اعتبار المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة في الحالتين الآتيتين:

- أن تكون المطلقة التي توفي عنها المؤمَّن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها، والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.

- المطلقة الحامل التي توفي عنها المؤمَّن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.

تستحق المرأة الأرملة، الحصول على معاش إضافي من برنامج تكافل وكرامة، الذي يقدم مساعدات نقدية للفئات التالية (الأسرة – الطفل – المرأة – ذوي الإعاقة – المسنين)، بشرط تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم.

المستندات المطلوبة للحصول على المعاش

-صور بطاقات رقم قومي سارية.

-إحضار صور شهادات ميلاد.

-إحضار صور وثائق الطلاق للمطلقة أو الوفاة أو الهجر.

-صور إيصالات استهلاك كهرباء.

-في حال الإعاقة إحضار شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.